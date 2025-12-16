16 декабря 2025 20:36 Украли у ООН 50 млн: Украину трясет от нового скандала с Ермаком, но он снова на Банковой 0 0 0 Фото: The Presidential Office of Ukraine Roberto Casimiro / www.globallookpress.com Украинское общество

Отправленный в отставку глава Офиса президента Украины побыл в изгнании совсем недолго. Не прошло и двух недель, как Владимир Зеленский снова висит с ним на телефоне, а вечера, как говорят, эта пара снова проводит вместе. Видимо, в том самом бункере, о котором благодаря WSJ теперь знают даже на Западе. Совершенно не мешает этому, как видно, и новый скандал с хищением денег. На этот раз средств ООН. Главные действующие лица в котором — Ермак и беглый Тимур Миндич.

Схема Ермак — Миндич — Джонсон О том, что бывший глава ОП через Тимура Миндича и сотрудника ООН украинского происхождения по фамилии Ваншельбойм организовал хищение средств всемирной организации, рассказал несколькими днями ранее оппозиционный украинский блогер Анатолий Шарий. По его данным, речь идет о сумме более 50 миллионов долларов. А выводили их через счета компаний, аффилированных с (внимание!) бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Воровали таким макаром в 2021–2022 годах.

Также Шарий подробно объяснил, как была устроена эта схема. Дело в том, что Ваншельбойм был руководителем инвестиционной инициативы Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation при UNOPS (United Nations Office for Project Services).

Занимая этот пост, он направил более 60 миллионов долларов США в виде займов и траншей в структуры, подконтрольные британскому предпринимателю Дэвиду Кендрику, в их числе компания Sustainable Housing Solutions и НКО Ocean Generation / We Are The Oceans, зарегистрированное в Британии.

Средства предназначались на реализацию программы «Доступное жилье» и «зеленые» проекты в Кении, Гане, Индии, Нигерии и других странах. Ермак отвечал за вывод и легализацию средств под гарантии Джонсона. Связующим звеном между Ермаком и Ваншельбоймом выступал Миндич. Анатолий Шарий

Причем уволили Ваншельбойма из ООН только в начале 2023 года — после служебного расследования и внутренних проверок, которые показали, что в рамках пресловутых проектов освоено меньше 10% средств и цели программ не достигнуты. Ермак тогда пытался в свойственной ему манере решить вопрос на высоком уровне через того самого «гаранта» Бориса Джонсона. И стоило это решение ни много ни мало более миллиона долларов.

Эти деньги перевели на счета одной из лоббистских компаний, непосредственно связанных с Джонсоном. Но транш попал под финансовый мониторинг американских спецслужб как возможный факт дачи взятки должностному лицу Великобритании.

В 2024-м, по информации Шария, Суд по трудовым спорам ООН (United Nations Dispute Tribunal) принял решение взыскать с Ваншельбойма 58 миллионов долларов убытков. В мае этого года его арестовали в Испании и экстрадировали в США.

Вместе с тем денежные средства ООН (более 50 миллионов долларов США) до настоящего времени контролируются Ермаком, Кендриком и Джонсоном. Анатолий Шарий

«Все, Ермак вернулся» Никаких официальных комментариев по поводу этой публикации Шария, конечно же, не последовало. При этом другие оппозиционные Telegram-каналы констатируют, что после Миндичгейта, хищений в оборонной сфере, а теперь, как оказалось, и на международном уровне, Зеленскому следовало бы взять на себя политическую ответственность и покинуть пост.

Но этого ожидаемо не произошло. Более того, даже увольнение Ермака, которого требовали на фоне Миндичгейта, оказалось, по сути, фикцией: Ермак все также при президенте, его видели на Банковой. По информации Шария, Зеленский регулярно созванивается со своим другом.

«Важное. Все, Ермак вернулся. Зеленский все время на телефоне с ним днем. Вечером дома опять вместе. Двух недель не прошло!» — возмущался блогер еще на той неделе.

И рассчитывает этот тандем, вероятно, на то, чтобы и дальше оттягивать момент выборов. Отсюда и желание тормозить переговорный процесс дальше. Посудите сами: согласно результатам последнего исследования Киевского международного института социологии, блок Зеленского уже не входит даже в тройку лидеров партийных рейтингов.

При этом 19,9% определившихся избирателей готовы голосовать за условную партию экс-главкома Залужного. На втором месте «Европейская солидарность» Петра Порошенко с 16,2%. Третью строчку занимает гипотетическая партия сооснователя «Азова»* Билецкого с 11,9%. У блока Зеленского при этом лишь четвертая строчка с 11,3%, практически вровень с гипотетической партией главы ГУР Буданова (10,4%).

«А теперь просто логика: мир автоматически означает выборы. А выборы при таких рейтингах — очевидная потеря власти. В этой логике затягивание переговоров перестает быть борьбой за интересы страны и превращается в борьбу за политическое выживание конкретного человека и его окружения», — констатировали авторы украинского канала «Сплетница». Иными словами, мир для Банковой просто опасен, так как открывает путь к волеизъявлению украинцев, и совершенно очевидно, что их симпатии будут не на стороне Зеленского/Ермака. * «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.