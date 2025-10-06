Зеленский допустил вступление Украины в ЕС в обход вето Венгрии

Зеленский выступил за изменение вступления Украины в ЕС для обхода вето Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал тормозом необратимого процесса вступления Украины в Европейский союз. С таким заявлением выступил лидер страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

Он подчеркнул, что решение украинского народа якобы поддерживают и венгры, которые критикуют решения своего премьера.

«Украина будет в Евросоюзе — с Орбаном или без. Потому что это выбор народа Украины», — привел заявление Зеленского «РБК-Украина».

Лидер страны добавил, что готов продолжить обычную процедуру вступления страны в состав Евросоюза или же, в случае дальнейшего упорства главы правительства Венгрии, выбрать альтернативный путь, который позволит обойти вето через поддержку других стран-участниц.

«Поэтому или изменение процедуры, и здесь мы будем обращаться, безусловно, к Нидерландам, и не только к Нидерландам. Или идем по обычной процедуре, но всем странам надо давить на Орбана», — заявил Зеленский.

В конце сентября газета Financial Times со ссылкой на источники заявила о планах Еврокомиссии внести изменения в процесс включения новых стран в состав ЕС, чтобы обойти вето Венгрии.

По словам собеседников издания, единогласное решение заменят на переговорные кластеры, то есть выполнение главных условий изменения в законодательстве с согласия большинства стран-членов.

Целями этих изменений источники назвали вступление Украины и Молдавии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начале октября сменил свою риторику на тему вступления Украины в состав Евросоюза. Он заявил, что страна может стать стратегическим партнером объединения с учетом экономических и торговых вопросов.

Теперь у венгерского премьера появился неожиданный союзник. На парламентских выборах в Чехии победу одержала партия ANO бывшего главы правительства Андрея Бабиша, который также выступал против членства Украины в Евросоюзе.