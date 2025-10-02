Орбан назвал членство Украины в ЕС невозможным

Членство Украины в ЕС избыточно и невозможно, но объединение может предложить республике стратегическое партнерство. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его выступление транслировали ресурсы Евросоюза.

Он отметил, что предложение о стратегическом партнерстве стало бы честной сделкой, учитывающей экономические, энергетические и торговые вопросы.

«Членство [в ЕС] будет означать, что война придет в Европейский союз. Деньги ЕС уйдут на Украину», — подчеркнул венгерский лидер.

Ранее газета Politico сообщила, что список стран, выступающих против членства Украины в объединении, может пополниться. По ее данным, Евросоюз планировал начать переговоры о включении республики в ЕС голосованием квалификационного большинства, а не единогласным принятием. Против такого сценария выступили Франция, Греция, Нидерланды и еще ряд стран.

Если правила вступления в объединение поменяются, возникнет прецедент, который может лишить участников возможности наложить вето на другие заявки.