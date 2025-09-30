Евросоюз попытается начать процесс вступления Украины и Молдавии в объединение, несмотря на несогласие Венгрии. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times .

Включение республик в ЕС начнут в нескольких «кластерах» вопреки отсутствию официального решения о начале переговоров.

«Европейская комиссия предложила скорректировать свои собственные правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, начав техническую работу в нескольких „кластерах“», — отметила газета.

Вопрос включения двух государств в объединение обсудят на саммите в Копенгагене, где соберутся лидеры европейских стран.

Ранее британский журналист Томас Фази допустил, что из-за НАТО и ЕС Молдавию ждет украинский сценарий. Он напомнил, что Украину привел к краху выбор между Западом и Россией.

Эксперт назвал молдавского президента Майю Санду зависящей от западных государств. По его мнению, по этой причине она делает все возможное для распространения подобного нарратива в стране.