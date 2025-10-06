Комментируя итоги прошедших в Чехии парламентских выборов, победителем которых стала партия ANO («Акция недовольных граждан») во главе с экс-премьером страны Андреем Бабишем, западные либеральные СМИ, в частности немецкая Bild, называют политика популистом. Его буквально обвиняют в том, что в качестве главного предвыборного лозунга политик избрал простое и вполне логичное на первый взгляд утверждение: «Чехия должна думать прежде всего о себе».

«В Чехии к власти возвращается бизнесмен и бывший премьер-министр Андрей Бабиш. В ходе кампании он делал ставку на недовольство, усталость от войны и экономические трудности: Бабиш пообещал сократить финансовую помощь Украине и сосредоточиться на росте качества жизни внутри страны», — сообщило издание. Таким образом, главным упреком в сторону победителя выборов стало его нежелание кормить киевский режим Владимира Зеленского, да еще и делая это в ущерб благополучию граждан собственной страны. Лихо.

Похоже, европейские национал-глобалисты настолько погрузились в болото собственных проукраинских нарративов, что даже не замечают, какой откровенный бред они несут.

Однако на этом антиевропейская, с точки зрения либералов, крамола в словах Бабиша не закончилась. На прямой вопрос украинских журналистов, поддерживает ли он вступление Украины в Евросоюз и НАТО, Бабиш ответил, что Киев просто не готов стать членом ЕС. «Но вы не готовы к ЕС. Сначала нужно положить конец войне. И мы, конечно, будем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС». Конец цитаты.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Это уже совсем никуда не годится. «Если Бабишу удастся сформировать коалицию, то Чехия может отойти от либерального курса премьера Фиалы и укрепить связи с евроскептическими лидерами Европы, такими как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Словакии Роберт Фицо», — с нескрываемым ужасом от подобной перспективы написала все та же Bild. В то же время, что поразительно (на самом деле — нет), либеральные охранители (да, бывают и такие) оставляют за скобками тот факт, что ANO не узурпировала власть, а пришла к ней путем выборов, демократичность которых даже в Брюсселе не посмели оспорить.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Практически 35% чешских избирателей высказали свое ясное и четкое «нет» проукраинскому курсу предыдущего руководства и в целом Евросоюза и захотели вернуть Чехию себе, на что, собственно говоря, имеют полное право. Однако как раз в этом-то и состоит их главное «преступление».

По мнению глобалистов, национальное государство — атавизм, который желательно уничтожить, заменив все властью наднациональных органов, которые даже никто не выбирал.

Вот истинный смысл всего происходящего сегодня в Европе, выраженного в пресловутом порядке, основанном на правилах. По большому счету именно за это они и ведут войну на Украине. Войну, любые призывы к завершению которой воспринимаются как предательство. А что делают с предателями в военное время?