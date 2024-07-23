Залужный сделал первое заявление в качестве посла в Британии

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный впервые публично выступил в качестве посла Украины в Великобритании. Он призвал жителей стран Запада временно «отказаться от ряда свобод ради выживания» из-за опасности новых войн.

«Возможно, самый сложный и важный компонент — это готовность общества, основанная на честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом. <…> Политики могут и должны мобилизовывать общество», — процитировало Залужного РИА «Новости».

Экс-главнокомандующий также отметил, что роль технологий в вооруженных конфликтах растет. Он подчеркнул, что важны честные и прозрачные отношения между властью и народом.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Залужного послом в Великобритании 9 мая. Бывший главком ВСУ приступил к дипломатической работе этим летом, его первый рабочий день пришелся на 10 июля.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая пожаловалась в СБУ на Залужного. Свое заявление она связала с критической ситуацией в военном руководстве Украины.