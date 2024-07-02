Депутат Рады пожаловалась в СБУ на Залужного

Депутат Рады Безуглая подала заявление в СБУ и ГБР на Залужного

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая подала заявление в Службу безопасности Украины (СБУ) и в Государственное бюро расследований (ГБР) на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«В процессе подготовки решила расширить свое обращение: подаю на Сырского и Залужного в государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины, офис генерального прокурора с копией министерству обороны Украины», — написала она.

По словам депутата, заявления связаны с критической ситуацией в военном руководстве Украины. Она назвала происходящее «болотом».

В своем заявлении на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского Безуглая отметила, что он мешает работать украинским депутатам. По ее мнению, главком ВСУ не выполняет законных требований парламентариев и представляет ложную информацию.