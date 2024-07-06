Стало известно, когда Залужный начнет работу послом в Великобритании

Залужный 10 июля приступит к работе послом в Великобритании

Kaniuka Ruslan
Фото: Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приступит к работе в качестве посла Украины в Великобритании с 10 июля. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая подписал указ о назначении Залужного послом в Великобритании. По протоколу, приступить к своим обязанностям дипломатический представитель сможет только после  вручения верительных грамот британскому королю.

«Источники в дипломатических кругах сообщили, что Залужный начнет работу послом Украины в Великобритании 10 июля», — отметили журналисты.

Зеленский в февраля объявил новым главнокомандующим ВСУ вместо Залужного Александра Сырского, который ранее возглавлял Сухопутные войска. С осени 2023 года ряд западных СМИ сообщал о конфликте между Зеленским и Залужным.

Два дня назад стало известно, что Залужный улетел в Лондон для работы послом Украины.

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