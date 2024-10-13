Военкомы и силовики устроили очередную облаву на АЗС в Киеве

На Украине сотрудники ТЦК совместно с полицией организовали облаву на одной из киевских автозаправок, проверяя военно-учетные документы у мужчин. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Военкомы проверяют документы на АЗС Socar в Киеве. С ними действует полиция», — говорится в сообщении.

Масштабные облавы начались с пятницы, 11 октября. Военкомы вместе с силовиками провели рейды по развлекательным заведениям, ночным барам и ресторанам по всей стране. Военнообязанных украинцев ловили в столице, Харькове, Львове, Днепропетровске и других городах.

В пятницу концерт группы «Океан Эльзы» в Киеве закончился облавой на украинцев, причем «несколько десятков военкомов с полицией вылавливали ухилянтов». После этого поклонники решили не рисковать и начали продавать билеты на другие выступления музыкального коллектива.

Кроме того, лидера группы Святослава Вакарчука атаковали в соцсетях после рейда ТЦК, спрашивая, как он прокомментирует рейд военкомов и почему сами музыканты не подпали под мобилизацию.