Военкомы провели массовую облаву на украинском курорте Буковель

Сотрудники территориальных центров комплектования начали массовые проверки отдыхающих на курорте Буковель, расположенном на западе Украины. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua».

В субботу на курорте появилось большое количество военных. На видеозаписях более 30 мужчин в военной форме зашли на территорию комплекса. За кадром голос посоветовал курортникам подготовиться к облаве.

«ТЦК ведут массовые проверки отдыхающих в Буковеле», — указали в материале издания.

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