Взрывы прогремели в Киеве

В Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «24 канал».

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сигнал воздушной тревоги звучит в украинской столице с 01:43 по московскому времени.

До этого областная военная администрация сообщила, что в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали беспилотники. Силы противовоздушной обороны начали работать по целям. Жителей попросили не снимать и не публиковать в интернете работу украинских военных.

Российские военные нанесли ракетные удары по целям в Сумской и Харьковской областях, а до этого «Геранями» ударили по целям в Киеве, сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

Украинские СМИ сообщили, что жителей Киева попросили спуститься в укрытия и оставаться там до отмены воздушной тревоги. Взрывы также были слышны в пригородах столицы Украины.

Вечером 31 января в Одессе прогремело несколько мощных взрывов в Одессе.