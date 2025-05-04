Президент Украины Владимир Зеленский совсем сошел с ума, угрожая мировым лидерам, которые поедут в Москву на 9 Мая. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!» — написал он.
Филиппо призвал остановить рост напряженности и разрешить украинский конфликт, сообщила «Газета.Ru».
Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что объявленное президентом России Владимиром Путиным прекращение огня в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могло бы стать началом переговоров о мире.
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