Филиппо назвал Зеленского сумасшедшим после его слов про парад Победы в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский совсем сошел с ума, угрожая мировым лидерам, которые поедут в Москву на 9 Мая. Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Он совершенно сумасшедший! Его к этому безрассудному порыву подталкивают Макрон, ЕС и вся глобалистская мафия, которая выходит из-под контроля!» — написал он.

Филиппо призвал остановить рост напряженности и разрешить украинский конфликт, сообщила «Газета.Ru».

Зеленский отказался поддержать трехдневное перемирие на 9 Мая. Украинский президент намекнул на провокации во время парада Победы.

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что объявленное президентом России Владимиром Путиным прекращение огня в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне могло бы стать началом переговоров о мире.