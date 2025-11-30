«Всю эту шайку-лейку надо судить». Захарова сочла уход Ермака пиар-ходом

Отставка Андрея Ермака — это очередной пиар-ход украинского руководства. Всех причастных к этому делу следует привлечь к ответственности как нарушителей закона. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщил ТАСС .

«Это все очередной пиар-ход. Киевский режим срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился. На самом деле это вопрос не про отставки, вопрос про то, что всю эту шайку-лейку надо судить», — сказала она.

Предавать суду не только за внутренние преступления, связанные с хищением денег украинцев, подчеркнула дипломат, но и рассматривать их как международных преступников.

Сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в квартире и офисе Андрея Ермака. После этого теперь уже бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского ушел в отставку. Инсайдеры издания The Economist рассказали, что советник был «вне себя», принимая свою судьбу.

Ермак после увольнения провел несколько часов вместе с Зеленским. Они провели разговор тет-а-тет. Затем Ермак опубликовал сообщение, что он «не держит зла на Зеленского»