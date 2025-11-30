Ермак был вне себя, когда узнал об отставке

The Economist: уходивший в отставку Ермак был вне себя

Экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак был вне себя, когда уходил в отставку с поста. Об этом сообщило британское издание The Economist .

«Днем (28 ноября — прим. ред.) Зеленский подтвердил отставку и сообщил о серьезной перетасовке системы. Инсайдеры рассказали, что советник был „вне себя“, принимая свою судьбу», — отметили журналисты.

В пятницу депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил об обысках у Ермака — к нему нагрянули детективы НАБУ и САП. В тот же день экс-глава ОП написал заявление об отставке, Зеленский утвердил документ.

Главой украинской делегации на переговорах с США стал секретарь СНБО Рустем Умеров. В воскресенье делегаты встретятся с американскими официальными лицами.