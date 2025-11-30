Ермак после увольнения провел несколько часов вместе с Зеленским

Нардеп Железняк: Ермак после отставки посещал Банковую и говорил с Зеленским

Бывший глава офиса украинского лидера Андрей Ермак после увольнения посещал офис главы государства и говорил с президентом Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на источники в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Ярослав Железняк.

По его словам, 29 ноября Ермак заехал в офис президента за вещами. Он долго находился на четвертом этаже, где располагается президентский кабинет, и провел с лидером республики разговор тет-а-тет.

После беседы Ермак опубликовал сообщение, что он «не держит зла на Зеленского», добавил Железняк.

«Пришел помириться после ссоры или это просто продолжение спектакля, здесь объективно не знаю», — прокомментировал он.

Ранее британская газета The Economist сообщила, что новость об увольнении привела Ермака в ярость. По информации издания, сообщение Зеленского о «серьезной перетасовке системы» вывело отправленного в отставку главу президентского офиса из себя.

Решение об увольнении Ермака глава государства принял после обысков НАБУ и САП.