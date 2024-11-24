В Киеве предложили насильно мобилизовать всех украинцев. С такой инициативой в интервью украинскому телеканалу ТСН выступила депутат Киевского городского совета от партии «Голос» и медик ВСУ Алина Михайлова.

«На самом деле в этой стране должны быть „бусифицированы“ абсолютно все. Потому что кто-то считает, что он может заплатить 5-10 тысяч долларов и получить отсрочку от армии или уехать, переплыть через Тису (река на границе Украины с Румынией — прим. ред.)», — заявила она.

Депутат еще раз подчеркнула, что нужно отправить «всех их на фронт» и засмеялась.

«Бусификацией» в стране называют действия сотрудников ТЦК, насильно сажающих украинцев в автобусы в ходе мероприятий по мобилизации.

Ранее представители организации «Криворожтеплоцентраль» обвинили в срыве отопительного сезона в Кривом Роге действующую в стране мобилизацию. По их словам, возник дефицит квалифицированных работников в сфере ЖКХ.

До этого командир минометной батареи ВСУ Мирослав Миронов сообщил, что около 90% украинских военных — это мобилизованные жители маленьких городков и сел страны, назвав их «бусифицированные воинами».