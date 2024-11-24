Мобилизация привела к срыву отопительного сезона в Кривом Роге

Нехватка рабочих для ремонта теплосетей и квалифицированных сотрудников, способных подать отопления в дома, поставила под угрозу срыва запуск отопительного сезона в Кривом Роге. Об этом со ссылкой на заявление организации «Криворожтеплоцентраль» сообщило украинское издание «Фокус» .

Коммунальщики объяснили, что дефицит работников возник из-за действующей в стране мобилизации. Поэтому заявленный ранее срок подключения жилых домов — 8 декабря — могут сдвинуть на неопределенное время, если ситуация не разрешится в ближайшее время.

«Из-за мобилизационных мероприятий не хватает квалифицированных кадров. Дефицит сотрудников почувствовали и подрядные организации, привлеченные к ремонтной кампании», — заявили в организации.

Также специалисты обратили внимание, что сложности возникли и из-за ареста счетов, связанных с многомиллионными долгами.

Власти Украины назвали ситуацию с отопление в Кривом Роге критической. Министерство развития общин и территории заявило, что без тепла в домах остались около 110 тысяч жителей.

Кроме того, батареи не заработали в 11 больницах, 43 учебных учреждениях и территориальном центре социальной защиты. Ведомство поручило областным властям, а также компании НАК «Нафтогаз» и Криворожской теплоэлектростанции принять меры для запуска отопления.