«Смеюсь над ними». Командир ВСУ рассказал, из кого на самом деле состоит украинская армия

На данный момент большая часть украинских военных — это принудительно мобилизованные жители сел и небольших городов. Об этом заявил командир минометной батареи ВСУ Мирослав Борисенко в беседе с ТСН.

«Конечно, — это [принудительно мобилизованные] жители маленьких городков и сел. Почти на 90% с чем-то», — сказал он.

Борисенко отметил, что в батарее, над которой он сейчас шефствует, большинство солдат из «волны бусифицированных» — так называют тех, кого принудительно мобилизовали.

«Я как раз смеюсь над ними. Они как раз и есть из этой волны бусифицированных воинов», — объяснил собеседник журналистам.

Также военный рассказал, что в селах есть жители, работающие в территориальных центрах комплектования (ТЦК — местные военкоматы на Украине). Эти сотрудники докладывают ТЦК о скрывающихся от мобилизации мужчинах. Именно поэтому командир считает, что в небольших регионах уже «негде спрятаться», и все уклонисты находятся в крупных городах страны.

Ранее замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что правительство Украины намерено мобилизовать миллион человек для отправки на передовую. Основными регионами, откуда будут призывать солдат, станут Одесская и Днепропетровская области.