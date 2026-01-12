«Все нестабильно». Немецкий журналист указал на катастрофу в Киеве

После массированного удара ВС РФ в Киеве сложилась критическая ситуация, и это становится уже заметно. Об этом сообщил на YouTube-канале находящийся на Украине корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Это уже заметно: людям в квартирах холодно, отопления почти нет, все нестабильно. Потом снова отключается вода и электричество», — отметил журналист.

В ночь на 12 января в Киеве вновь прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Предыдущий удар 9 января оставил украинскую столицу без тепла и света. Водоснабжение к утру 11 января восстановили, но не во всем городе. Работы коммунальщиков продолжаются и днем, и ночью, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Жители Киева выразили протест против отсутствия тепла и света и начали перекрывать дороги. Местные власти призвали горожан перестать блокировать трассы, так как это никак не ускорит включение электричества.