Воздушную тревогу объявили в Киеве

Сирена ракетной опасности загудела в Киеве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно сервису оповещения, воздушную тревогу объявили в 02:40 (время совпадает с московским).

Накануне ночью в Одесской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Их зафиксировали в районе порта, нефтебазы и судоремонтного завода. В Одессе взрывы прогремели 22 июля, об этом сообщили украинские СМИ.

Ранее серия взрывов прогремела в Киеве и области на фоне воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что работает система ПВО. СМИ сообщили, что над городом заметили беспилотники.