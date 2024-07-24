Взрывы прогремели ночью в Одесской области
«Страна.ua»: в Одесской области зафиксировали взрывы в порту и на нефтебазе
Взрывы прозвучали в Одесской области, их зафиксировали в районе порта, нефтебазы и судоремонтного завода. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
Взрывы прогремели в ночь на 24 июля. В это же время в регионе объявляли воздушную тревогу.
«По данным одесских пабликов, попадания пришлись в порт, нефтебазу, судоремонтный завод, фуры с топливом», — указали в издании.
ВС России прицельно наносят удары по украинским военным объектам, а также местам дислокации боевиков и техники ВСУ. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российские войска никогда не атакуют жилые дома и социальные объекты.
Ранее ВСУ обстреляли Горловку. Мэр города Иван Приходько рассказал, что из-за удара пострадали две мирные жительницы. В результате атаки также разрушился жилой дом в поселке шахты «6/7» в Никитовском районе.