Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

«Страна.ua»: в Одессе произошел взрыв

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Журналисты также опубликовали фото со столбом дыма после взрыва.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Одесской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Несколько дней назад взрывы прозвучали в подконтрольном украинским властям Запорожье. В воздухе над городом заметили около 10 ударных дронов, часть из них направлялась в сторону Кривого Рога.

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