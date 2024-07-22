Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Журналисты также опубликовали фото со столбом дыма после взрыва.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Одесской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Несколько дней назад взрывы прозвучали в подконтрольном украинским властям Запорожье. В воздухе над городом заметили около 10 ударных дронов, часть из них направлялась в сторону Кривого Рога.

Главкома ВСУ Александра Сырского и других генералов призвали к ответу за большие потери в Крынках. Бойцов сознательно отправили на верную гибель, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.