Уклонист пытался взорвать сотрудницу ТЦК в Полтаве

«Страна.ua»: в Полтаве уклонист установил растяжку у дома сотрудницы ТЦК

В Полтаве полиция обезвредила растяжку около дома сотрудницы ТЦК, которую установил местный уклонист. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Утром женщина вышла на работу и обнаружила рядом со своим домом растяжку. Оказалось, что ее поставили с гранатой Ф-1.

В ходе расследования выяснилось, что растяжку принес житель Полтавы, который уклонялся о мобилизации. Мужчина неоднократно угрожал сотруднице военкомата, обещая забросать ее гранатами.

Уголовное дело возбудили о покушении на сотрудника правоохранительного органа. Теперь уклонисту грозит от девяти до 15 лет лишения свободы.

На Украине мобилизацию чаще всего проводят насильственным способом. Сотрудники ТЦК организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и спортивных клубах в Киеве, Одессе и Кривом Роге.

Также военкомы нашли призывников среди посетителей концерта группы «Океан Эльзы». Они проверяли документы мужчин и увозили их на автобусах.