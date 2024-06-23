Машину сотрудника военкомата сожгли в поселке Котовского в Одессе

Видео с горящим авто появилось в Telegram-канале издания. На место происшествия в поселке Котовского прибыли спасатели.

Специалисты ликвидировали возгорание. Но, судя по кадрам с места ЧП, восстановлению машина не подлежит.

Несколькими днями ранее в Одессе произошло аналогичное происшествие. Тогда, по словам очевидцев, неизвестный закинул что-то под машину военнослужащих.

«После чего сильно бахнуло, а мужчина скрылся. Прибежал хозяин машины, и мы все вместе начали тушить», — указал один из собеседников «Страны.ua».

О страхе жителей Украины перед мобилизацией писала The New York Times. Газета отметила, что многие мужчины прячутся от сотрудников ТЦК в домах, потому что призыв на военную службу — буквально билет в один конец.

Веб-дизайнер из Львова рассказал газете, что целыми днями не покидает квартиру, а его друг привозит ему еду. При выходе из дома мужчина надевает электронный браслет с кнопкой SOS, чтобы в случае чего его близкие могли знать, где он находится.