Лидера группы «Океан Эльзы» атаковали в соцсетях после рейда ТЦК

Лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука атаковали с требованием прокомментировать рейд сотрудников ТЦК после концерта в столице Украины. Комментарии пользователи оставили под его постами в соцсетях.
Всех интересовал практически один вопрос: почему сами музыканты группы не подпали под мобилизацию. Многие из комментаторов предложили участникам коллектива добровольно поехать в зону боевых действий.
После устроенной сотрудниками ТЦК облавы поклонники группы «Океан Эльзы» стали массово продавать билеты на другие выступления. В попытке сбыть их в последний момент украинцы значительно снизили стоимость.
«ВкусВилл» опроверг сообщения о массовом отравлении зефиром
Блогер Литвин ударил болельщика СКА и поскандалил с Бастой на матче Медиалиги
Кадыров пообещал наказать виновников взрыва на грозненской АЗС
Спортсмен из Серпухова завоевал золото на первенстве Подмосковья по самбо
Семейный фестиваль-парад детских колясок прошел в Серпухове
Первый этап чемпионата России по авиационным гонкам прошел в Серпухове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте