Лидера группы «Океан Эльзы» атаковали в соцсетях после рейда ТЦК

Лидера «Океана Эльзы» Вакарчука атаковали в соцсетях после облавы ТЦК в Киеве

Лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука атаковали с требованием прокомментировать рейд сотрудников ТЦК после концерта в столице Украины. Комментарии пользователи оставили под его постами в соцсетях.

Всех интересовал практически один вопрос: почему сами музыканты группы не подпали под мобилизацию. Многие из комментаторов предложили участникам коллектива добровольно поехать в зону боевых действий.

Военкомы устроили рейд перед концертом «Океана Эльзы» в Киеве 11 октября. После проверки документов они усаживали мужчин в автобусы и увозили. В этот же день Mercedes врезался в толпу в центре Киева. Виновником ДТП оказался член команды музыкального коллектива.

После устроенной сотрудниками ТЦК облавы поклонники группы «Океан Эльзы» стали массово продавать билеты на другие выступления. В попытке сбыть их в последний момент украинцы значительно снизили стоимость.