Украинцы побоялись идти на концерты «Океана Эльзы» после рейда ТЦК в Киеве

После устроенной военкомами облавы на уклонистов во время концерта группы «Океан Эльзы» в Киеве поклонники решили не рисковать и продать билеты на другие выступления. Такие объявления появились на сайте OLX, сообщила «Страна.ua» .

Ближайшие концерты во Дворце спорта пройдут с 12 по 16 октября. Украинцы попытались в последний момент сбыть билеты по заниженной цене, в среднем за 1000 гривен (около 2300 рублей).

Полсотни сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки устроили рейд перед концертом «Океана Эльзы» в Киеве 11 октября. Они проверяли документы мужчин, усаживали их в автобусы и увозили. Многие украинцы кричали и сопротивлялись, но это не помогло.

Рейды продолжились в заведениях общепита. По информации «Страна.ua», военкомы наведались в известные киевские рестораны «Гудвайн» и «Авалон», бары Хмельницкого и ночные клубы Днепропетровска.

Возмущенные насильственной мобилизацией украинцы принялись сжигать машины сотрудников ТЦК. «Известия» сообщили, что один из последних случаев произошел в Днепропетровске.