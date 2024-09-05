«В знак солидарности». Захарова заявила о флешмобе с увольнениями в странах НАТО

Захарова: надеюсь, глава МИД Швеции покинет пост в знак солидарности с Кулебой

Фото: РИА «Новости»

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрем увольняется в знак солидарности с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Об этом она написала в Telegram-канале.

Так она прокомментировала заявление Билльстрема об уходе с поста. Дипломат признался, что полностью прекратит политическую деятельность.

«Надеюсь, в знак солидарности со своим украинским коллегой? Этот флешмоб просто обязан завируситься в натовских странах», — написала Захарова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попытался объяснить, почему в правительстве произошли массовые увольнения. По его словам, «осень будет крайне важной» для страны, поэтому нужно усилить некоторые направления власти.

При этом у бывшего украинского депутата Олега Царева другое мнение. В беседе с 360.ru он объяснил кадровые перестановки формированием хунты вокруг Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Политики решили окружить себя теми чиновниками, которые согласятся выполнять любые приказы, в том числе незаконные.

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