Украинский лидер Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак собирают людей, готовых выполнять любые их указания, в том числе незаконные. Об этом заявил политолог, бывший украинский депутат Олег Царев ведущей 360.ru Еленой Коновой, комментируя массовые отставки в украинском правительстве.

«В условиях [конфликта], очень сложной зимы, которая намечается, Зеленский и Ермак выстраивают хунту людей, которые будут железно заточены на него и выполнять любые указания — законные и незаконные, преступные или непреступные», — заявил Царев.

По мнению эксперта, на Украине складывается «очень интересная ситуация». Пятилетний срок Верховной рады закончился 29 августа. В стране действует военное положение — согласно закону, в такое время не проводят выборов и не меняют состав правительства.

«Дело в том, что постановление о продлении военного положения вносил Зеленский в нелегитимную Верховную раду. Можно сказать, что это голосование было незаконным, и тем самым Верховная рада — незаконная, нелегитимная, такая же, как и Зеленский», — объяснил Олег Царев.

По его оценкам, теперь на Украине поменяют всех министров, которые написали заявление об уходе. Таких около 10 человек. Следовательно, из 22 членов правительства 10 человек внесет нелегитимный президент Зеленский. Новые чиновники будут возглавлять министерства и принимать решения на незаконном уровне. По мнению Царева — это узурпация власти.