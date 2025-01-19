В США оценили перехват дрона над Стармером на Украине
Риттер: западные политики испугаются посещать Киев из-за случая со Стармером
Западные кураторы Украины перестанут наносить визиты в Киев. Таким предположением бывший разведчик ВС США Скотт Риттер поделился в соцсети X.
Аналитик прокомментировал опасения историка Йана Гарнера, связанные с перехватом беспилотника над премьер-министром Великобритании Киром Стармером в столице Украины.
Гарнер заявил, что поездки некоторых представителей западной политической элиты в Киев могут закончиться для них трагическими последствиями.
«В какой-то момент западные кураторы поражения Украины перестанут посещать Киев» — написал Риттер.
Также бывший разведчик процитировал первую часть выражения из Книги пророка Осии Ветхого Завета: «Кто посеет ветер… тот пожнет бурю».
На этой неделе Стармер нанес визит в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Местные СМИ сообщили, что над местом проведения их встречи ПВО перехватили дрон. После этого украинский лидер заявил о планах нанести ответные удары по России.