Западные кураторы Украины перестанут наносить визиты в Киев. Таким предположением бывший разведчик ВС США Скотт Риттер поделился в соцсети X.

Аналитик прокомментировал опасения историка Йана Гарнера, связанные с перехватом беспилотника над премьер-министром Великобритании Киром Стармером в столице Украины.

Гарнер заявил, что поездки некоторых представителей западной политической элиты в Киев могут закончиться для них трагическими последствиями.

«В какой-то момент западные кураторы поражения Украины перестанут посещать Киев» — написал Риттер.

Также бывший разведчик процитировал первую часть выражения из Книги пророка Осии Ветхого Завета: «Кто посеет ветер… тот пожнет бурю».

На этой неделе Стармер нанес визит в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Местные СМИ сообщили, что над местом проведения их встречи ПВО перехватили дрон. После этого украинский лидер заявил о планах нанести ответные удары по России.