В США и Европе задумались о бесперспективности конфликта на Украине — Брайен

Брайен: США начали осознавать необходимость завершить конфликт на Украине

Фото: РИА «Новости»

Украина понесла большие потери и может потерпеть поражение. Аналитики в США и Европе начали понимать, что пора остановить конфликт, заявил бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье Weapons and Strategy.

Он прокомментировал доклад Службы внешней разведки России о том, что страны Запада решили заменить Владимира Зеленского на посту президента бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Брайен усомнился в названной кандидатуре, но подтвердил, что популярность бывшего шоумена среди украинцев упала.

Одной из причин снижения рейтинга американец назвал плачевное состояние армии. Брайен заявил, что несмотря на вторжение в Курскую область, Вооруженные силы Украины продолжили терять позиции на поле боя и нести большие потери.

«Неясно, как долго это может продолжаться, но, возможно, аналитики в США и Европе начинают понимать необходимость прекратить конфликт, прежде чем украинское здание рухнет», — сказал он.

Подразделения ВСУ перешли госграницу и напали на Курскую область 6 августа. Минобороны России сообщило, что за прошедшую неделю они потеряли более двух тысяч солдат.

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