Российские военные пресекли прорывы мобильных групп ВСУ в Курской области и отразили атаку в направлении Мартыновки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

За стуки группировка войск «Север» и подошедшие резервы при поддержке армейской авиации, БПЛА и артиллерии не дали противнику пройти вглубь российской территории в районах населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский.

В направлении Мартыновки российские бойцы отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, уничтожив до 15 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и столько же автомобилей.

Авиация и артиллерия ударила по живой силе и технике 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад противника возле Михайловки, Коренева, Николаево-Дарьина, Олешни, Суджи и Николаевки.

При зачистке населенного пункта Озерки ВС России уничтожили до 15 бойцов ВСУ и четыре бронетранспортера Stryker, шестерых украинских боевиков взяли в плен.

Потери ВСУ за сутки составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, а также 31 автомобиль, пусковую установку РСЗО и артиллерийское орудие.

Общее число потерь украинских войск с начала операции превысило 2000 боевиков. Сама операция продолжается.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что противник осознал провал своего плана по быстрому продвижению по российской территории. Он добавил, что ВСУ в Курской области удалось остановить.