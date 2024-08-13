Власти США выразили недовольство Зеленским и хотят его заменить

СВР сообщила, что в США подыскивают кандидатуру на замену Зеленскому

Фото: РИА «Новости»

В американской политической элите растет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским, его хотят заменить на более управляемую и менее коррумпированную фигуру. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

«Зеленский предпринимает безумные шаги, угрожающие вы­ходом эскалации далеко за пределы Украины. Глава киевского режима перешел к „лихорадочным действиям“, поскольку оза­бочен главным образом сохранением собственных властных по­зиций», — отметили в пресс-службе.

Таким образом, по данным СВР, США пытаются найти новую фигуру, которая позволила бы лучше подготовиться к переговорам с Россией. В качестве основного варианта, по оценке ведомства, рассматривается экс-глава МВД Украины Арсен Аваков — аффилированные НПО уже начали проработку этого варианта.

В июне председатель Госдумы Вячеслав Володин перечислил пять причин, по которым США и Евросоюз рано или поздно избавятся от Зеленского.

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