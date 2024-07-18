В Раде проговорились о сотруднице-россиянке

Нардеп Безуглая: в комитете Рады по обороне четыре года работала россиянка

Фото: РИА «Новости»

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, что в украинском парламенте последние четыре года работала сотрудница с российским паспортом. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Парламентарий сообщила, что недавно уволили секретаршу председателя Комитета национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича. Причина — гражданство России и неоднократные посещения Крыма после 2014 года.

«Она была его секретаршей четыре года и вела все делопроизводство», — уточнила Безуглая.

При этом еще до февраля 2022 года СБУ предупредила Завитневича о возможных рисках, но он оставил женщину в должности, добавила нардеп. Уволили сотрудницу, не спрашивая его мнения.

Ранее депутат Верховной рады Александр Мережко заявил, что кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса можно будет убедить изменить мнение об оказании помощи Украине. До этого американский политик задавался вопросом о целесообразности оказания помощи Киеву, отмечая, что при президентстве Дональда Трампа никакого конфликта на Украине не было бы.

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