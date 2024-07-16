Кандидат в вице-президенты США Вэнс задался вопросом о цели помощи Украине

Кандидат в вице-президенты США Вэнс задался вопросом о цели помощи Украине

Фото: РИА «Новости»

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс задался вопросом о целесообразности выделения миллиардов долларов на помощь Украине. Свои мысли он озвучил в эфире канала Fox News.

«Если бы Дональд Трамп являлся президентом, то конфликта на Украине не было бы. С этим согласны практически все. Даже многие из моих коллег из Демократической партии согласны с этим в частном порядке», — сказал он.

Вэнс также задался вопросом о том, какие задачи США намерены достичь, выделяя огромные средства на поддержку Украины.

Джей-Ди Вэнс известен тем, что неоднократно высказывался против военной помощи Украине от США и призывал приступить к переговорам с Россией. Он отмечал, что цель Украины по восстановлению госграницы по состоянию на 1991 год является нереальной.

Ранее Трамп заявил, что на Украине должен наступить мир. По его мнению, «конфликт не стоило начинать».

Крым и Кубань охватили мощные пожары. Почему их так сложно потушить?

Сначала механизм, потом изменения. Почему новые правила для блогеров-тысячников не сработают

Девять выстрелов и три стрелка? Новые подробности в деле о покушении на Трампа

Трехдневный крестный ход из Мытищ в Сергиев Посад стартовал в Подмосковье

Новое слово в детской медицине. Уникальный медицинский центр заработает в Подмосковье в августе

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте