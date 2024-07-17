В Раде выразили надежду на изменение позиции кандидата в вице-президенты США по Украине

Депутат Рады Мережко: сенатор Вэнс может изменить позицию по Украине

Annabelle Gordon
Фото: Annabelle Gordon/Global Look Press

Кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса можно будет убедить изменить позицию по помощи Украине. Об этом Politico заявил депутат Верховной рады Александр Мережко.

«Его взгляды по международным вопросам могут измениться», — заявил он.

Мережко напомнил, что Вэнс раньше был последовательным критиком бывшего президента США Дональда Трампа, а затем начал полностью его поддерживать.

«Нам сложно представить, чтобы Вэнс, оказавшись в Белом доме, выступал против интересов Америки. А стратегические интересы США сегодня заключаются в сдерживании России в Европе», — добавил другой украинский депутат Егор Чернев.

Ранее Вэнс в эфире Fox News заявил, что конфликта на Украине не случилось бы, если бы Трамп остался президентом США. Также он задался вопросом, какие цели преследуют Соединенные Штаты, выделяя Украине огромные деньги.

Фейк: Россию назвали виртуальным государством и зарубежной фирмой с рабами

Демографический провал. Почему нынешние меры поддержки семей не повышают рождаемость

Трамп уже планирует переговоры с Россией и Украиной. Чего ждать после выборов в США

Вэнс стал новой головной болью Зеленского. Чем «молодой Трамп» так испугал Украину

Рогачев или Шишкин? Высокоранговому коучу напомнили о его прошлом

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте