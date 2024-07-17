В Раде выразили надежду на изменение позиции кандидата в вице-президенты США по Украине

Депутат Рады Мережко: сенатор Вэнс может изменить позицию по Украине

Кандидата в вице-президенты США Джея Ди Вэнса можно будет убедить изменить позицию по помощи Украине. Об этом Politico заявил депутат Верховной рады Александр Мережко.

«Его взгляды по международным вопросам могут измениться», — заявил он.

Мережко напомнил, что Вэнс раньше был последовательным критиком бывшего президента США Дональда Трампа, а затем начал полностью его поддерживать.

«Нам сложно представить, чтобы Вэнс, оказавшись в Белом доме, выступал против интересов Америки. А стратегические интересы США сегодня заключаются в сдерживании России в Европе», — добавил другой украинский депутат Егор Чернев.

Ранее Вэнс в эфире Fox News заявил, что конфликта на Украине не случилось бы, если бы Трамп остался президентом США. Также он задался вопросом, какие цели преследуют Соединенные Штаты, выделяя Украине огромные деньги.