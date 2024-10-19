В Раде призвали отправлять на фронт 20-летних украинцев
«Страна.ua»: депутат Рады Костенко призвал снизить возраст мобилизации до 20 лет
Депутат Верховной рады Роман Костенко выступил за снижение возрастной планки мобилизации на Украине. Мнение парламентария опубликовала украинская газета «Страна.ua».
«Если конституцией определено, что человек с 21 года может стать депутатом, то солдатом в 20 он может точно стать», — заявил Костенко в видео, опубликованном в Telegram-канале издания.
Костенко отметил, что в США возникают вопросы о возрасте мобилизации на Украине. Там считают, что на Украине боятся принимать кардинальные решения, чтобы снизить возраст призывников.
Бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что ради защиты Европы на Украине готовы призывать в армию женщин.