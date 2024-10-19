В Раде призвали отправлять на фронт 20-летних украинцев

«Если конституцией определено, что человек с 21 года может стать депутатом, то солдатом в 20 он может точно стать», — заявил Костенко в видео, опубликованном в Telegram-канале издания.

Костенко отметил, что в США возникают вопросы о возрасте мобилизации на Украине. Там считают, что на Украине боятся принимать кардинальные решения, чтобы снизить возраст призывников.

Бывший главком ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что ради защиты Европы на Украине готовы призывать в армию женщин.