Власти Украины могут начать мобилизацию женщин. Такое заявление сделал посол страны в Лондоне, бывший главком ВСУ Валерий Залужный во время выступления на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*.

«Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем», — заявил он.

Украинские СМИ ранее сообщили, что командиры ВСУ вопреки диагнозам забирали раненых военных из госпиталей обратно на поле боя. На фронт отправляли бойцов с поломанными костями и незаживающими ранами.

О мобилизации инвалидов в ВСУ также рассказал украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, под Одессой в первый день службы умер боец с эпилепсией.

* Признан в России нежелательной организацией.