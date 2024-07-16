«Ведро и колодец». Украинцам рассказали, как бороться с жарой

Жители Украины могут бороться с сильной жарой с помощью ведра и колодца. С таким предложением выступил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев, его процитировал Telegram-канал «Политика Страны».

«Сорок тысяч лет человечество справлялось с „несносной“ жарой с использованием ведра и колодца», — написал он.

По словам нардепа, такой вариант поможет украинцам «веселее» преодолеть жаркую погоду. Заявление Гетманцева вызвало критику в комментариях под записью. После шквала негатива он удалил сообщение из социальных сетей.

Ранее украинцев предупредили, что их ждет суровая зима с включением электричества всего на четыре часа в день, а то и меньше. До начала отопительного сезона в стране осталось 120 дней.

Ранее на Украине заявили о «тотальной социальной катастрофе» из-за перебоев с электричеством. Так, в жилом массиве Позняки в Киеве местные жители получают свет на пару часов ночью и днем.