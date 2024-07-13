Польское руководство придумало, как использовать украинский кризис для своего обогащения. Власти республики предложили Еврокомиссии отменить плату за выбросы с угольных электростанций, прикрываясь мнимой заботой об Украине. Подробно о том, как поляки решили нажиться на украинских проблемах с энергетикой, рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru .

А как вы думаете, поляк украинцу брат? Вопрос риторический, если что. Потому что ответ известен, как и то, что польский пан всегда не прочь на украинском холопе подзаработать. Любыми методами. Когда их просто держали в фактическом рабстве, а сейчас — времена гуманные как бы, и надо придумывать хитрые схемы.

Вот известно, что на Украине беда с электроэнергией. Местные паны холопам дают ее очень дозированно, по всей стране постоянные отключения. Холопы недовольны, и это очень опасно для панов, потому что может случиться бунт. Подавят, конечно, с помощью каких-то нациков, да еще скажут, что это все «клятые москали» устроили, но все равно непорядок. И надо как-то пайку холопу увеличить.

И вот тут появляется ясновельможный шляхтич и обещает помочь. Не просто так, разумеется, а за пенензы. Но ведь доить можно двух коров, да?

В общем, поставлять энергию поляки украинцам готовы с угольных электростанций, а за выбросы с них в Европе надо платить, и немало. И поляки попросили у Еврокомиссии отменить для собственных ТЭС эту плату. Мол, для Украины же, благородное дело. То есть можно будет производить энергию дешево и продавать ее Украине дорого. А что там [экоактивистка] Грета Тунберг сейчас скажет — вообще неважно, потому что она омерзительная антисемитка. И можно не сомневаться, что полякам все разрешат.

Так что клок шерсти с паршивой овцы может получиться очень даже солидным. И похоже, что с Украины в итоге обдерут всю шерсть до последнего волоска.