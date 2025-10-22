В Полтавской и Сумской областях Украины отключили свет

В Полтавской и Сумской областях Украины ввели аварийные отключения света. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Кроме того, всю ночь были удары по объектам энергетики. Как отметило Минэнерго страны, атака продолжается.

Нардеп Алексей Гончаренко в Telegram-канале заявил, что на Украине постоянно выбивают электрику. Защиты энергообъектов нет, потому что «ее просто не построили». Также из-за повреждений газовой инфраструктуры под вопросом теперь отопительный сезон.

Сегодня ночью стало известно о взрывах в Киеве. Как отметил мэр украинской столицы Виталий Кличко, в Голосеевском районе начался пожар. На место отправили аварийные службы.

До этого появилась информация, что взрывы обесточили часть Одесской области. В регионе объявили воздушную тревогу.