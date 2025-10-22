Взрывы обесточили часть Одесской области

На фоне атаки БПЛА в Одесской области прогремели взрывы и отключилось электричество. Под ударом оказался Измаил, сообщило «Общественное» .

«В Измаиле в Одесской области после взрывов исчез свет», — сообщили журналисты.

Об атаке БПЛА предупредил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. В регионе объявлена воздушная тревога.

По информации «Общественного», взрывы послышались также в Киеве, Днепропетровске и находящейся под контролем киевского режима части Запорожской области. Пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщила об обнаружении дронов со стороны Черного моря.

Ранее под удар попал Чернигов. После атаки в городе пропало электричество и водоснабжение.