После взрывов в Киеве разгорелся пожар

В Киеве сработала система ПВО. В Голосеевском районе начался пожар, сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram-канале .

«Пожар после взрыва в Голосеевском районе. Все службы направляются на место. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги», — объявил он.

По словам Кличко, силы ПВО активировались в Киеве дважды за ночь. Медицинская помощь потребовалась в Дарницком районе. Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили об угрозе применения баллистического оружия на севере Киевской области.

Взрывы прогремели также в Одесской области на фоне атаки БПЛА. Измаил остался без света.

Над Россией тоже кружили дроны. Вечером 21 октября силы ПВО обезвредили почти 60 беспилотников, большинство из них в Брянской области.