В подконтрольном ВСУ Херсоне объявили эвакуацию

Власти подконтрольного Киеву Херсона объявили эвакуацию из-за нарушенного в городе газоснабжения и проблем с завозом продовольствия. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале .

«Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настоятельно призываю местных жителей эвакуироваться», — написал он.

Прокудин уточнил, что в результате российского авиаудара затруднена логистика, поэтому появились проблемы с доставкой продовольствия. Также поврежден газопровод, поэтому в микрорайоне какое-то время не будет газа.

Ранее начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что некоторые районы в регионе остались без электричества. Отключили свет также в Херсоне, где действовал режим ракетной опасности.

В Херсонской области как минимум шесть человек пострадали в результате атаки украинских боевиков. ВСУ ударили дроном по торговым помещениям в Великих Копанях.