Николаев и Херсон остались без света

На фоне воздушной тревоги некоторые районы Николаевской области остались без электричества. Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале .

«Имеется отключение света в области. Выясняем», — объявил он незадолго до полуночи.

В это время в Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Позже Ким сообщил, что в Николаеве после атаки разгорелся пожар.

Отключение света произошло также в Херсоне, где действовал режим ракетной опасности, сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. Энергетики начали подключать абонентов к сети, но до стабилизации ситуации чиновник рекомендовал бережно пользоваться электричеством.

Из-за нехватки газа и плохого урожая Украине предрекли тяжелую зиму. Политолог Олег Соскин заявил, что больше всего пострадают рядовые жители, потому что высокопоставленные чиновники переждут холод за границей.