Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на торговые помещения в Херсонской области
Сальдо: ВСУ атаковали торговые помещения в Великих Копанях, пострадали шестеро
Как минимум шесть человек получили ранения в результате атаки украинских боевиков на торговые помещения в селе Великие Копани Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Враг нанес подлый удар по торговым помещениям в Великих Копанях. Беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села», — написал он.
По предварительным данным, пострадали шесть человек, отметил Сальдо. Получивших ранения доставили в Алешкинскую центральную районную больницу.
«Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — добавил губернатор.
Около недели назад ВСУ атаковали частный автобус в Голопристанском округе Херсонской области. Тогда погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения.
Кроме того, в селе Гладковка боеприпас попал в автомобиль, пострадали женщина и мужчина, их оперативно доставили в Скадовскую ЦРБ.