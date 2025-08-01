Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на торговые помещения в Херсонской области

Как минимум шесть человек получили ранения в результате атаки украинских боевиков на торговые помещения в селе Великие Копани Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Враг нанес подлый удар по торговым помещениям в Великих Копанях. Беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села», — написал он.

По предварительным данным, пострадали шесть человек, отметил Сальдо. Получивших ранения доставили в Алешкинскую центральную районную больницу.



«Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — добавил губернатор.

Около недели назад ВСУ атаковали частный автобус в Голопристанском округе Херсонской области. Тогда погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения.

Кроме того, в селе Гладковка боеприпас попал в автомобиль, пострадали женщина и мужчина, их оперативно доставили в Скадовскую ЦРБ.