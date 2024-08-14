В одном из киевских кафе произошел взрыв. Сдетонировала граната

Кличко: в кафе в Киеве взорвалась граната

Фото: Unsplash

В Киеве в кафе на территории Старого города взорвалась учебная граната и произошло задымление. Никто не пострадал, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Взрыв случился вечером 14 августа в заведении на Рейтарской улице. Кличко сообщил, что к месту ЧП выехали экстренные службы.

«По уточненной информации, <…> в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении. Потерпевших и разрушений нет», — сказал он.

Гранату принес официант, сообщила «Страна.ua». Он отдал ее посетителю, и тот, приняв снаряд за сувенир, случайно привел его в действие.

Во время происшествия в кафе на территории Киевской области действовала воздушная тревога. Ее отменили в 21:07. Эти же вечером взрыв прогремел в Одессе. Подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что удар пришелся на военный склад в порту, погибли иностранцы. Еще один взрыв произошел в Сумах.

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