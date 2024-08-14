В Сумах на северо-востоке Украины прогремел взрыв

«Страна.ua»: в Сумах во время воздушной тревоги произошел взрыв

Фото: РИА «Новости»

Вечером 14 августа в городе Сумы на северо-востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

О взрыве в Сумах стало известно в 20:55, спустя полчаса после объявления воздушной тревоги. По информации журналистов, о громких звуках сообщили местные паблики.

Военные засекли скоростную цель в направлении Сумской области, заявила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Через несколько минут воздушную тревогу объявили также в Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях. Украинцев предупредили об активизации тактической авиации.

Ракетный удар нанесли по Одессе. Координатор подпольного движения Сергей Лебедев сообщил, что целью российских военных стал склад в порту. По его сведениям, произошла сильная детонация, сотрудники Службы безопасности Украины закрыли территорию.

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