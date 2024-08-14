В Киеве и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и трех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

На фоне воздушной тревоги взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке страны. Другие подробности не приводились.

Ранее в результате мощных взрывов в городе Сумы на Украине пострадали несколько объектов инфраструктуры. Также в ночь на вторник мощные взрывы раздались в Николаевской области.

В ночь на 12 августа российские военные ударили по Мартыновскому военному аэродрому. После этого сгорел склад с дальнобойными ракетами.

ВС России начали наносить удары высокоточным оружием по военным и энергетическим объектам на территории Украины с осени 2022 года. В Минобороны подчеркивали, что местное население находится вне угрозы.