В Одессе попытались повесить флаг России на месте снесенного памятника
Женщина в Одессе хотела повесить флаг РФ на месте снятого памятника Екатерине II
В Одессе полиция задержала женщину, которая пыталась повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника императрице Екатерине II. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».
«В Одессе на Екатерининской площади женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II», — уточнило издание.
Местные паблики сообщили, что женщину задержала полиция.
Это не первый памятник в Одессе, демонтированный украинскими националистами. До этого в центре города бывший участник «Правого сектора»* Демьян Ганул вместе с сообщником демонтировали орден Ленина и «золотую звезду» с памятника «Крылья победы».
В сентябре власти Одессы решили снести 19 памятников, в числе которых оказались бюсты великому русскому поэту Александру Пушкину и музыканту Владимиру Высоцкому.
В начале августа глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что в регионе демонтировали все советские памятники и переименовали все улицы, связанные с СССР или Россией.
*Запрещенная в России экстремистская организация.