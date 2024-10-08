В Одессе полиция задержала женщину, которая пыталась повесить российский флаг на постамент демонтированного памятника императрице Екатерине II. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

«В Одессе на Екатерининской площади женщина пыталась повесить российский флаг на постамент снятого памятника Екатерине II», — уточнило издание.

Местные паблики сообщили, что женщину задержала полиция.

Это не первый памятник в Одессе, демонтированный украинскими националистами. До этого в центре города бывший участник «Правого сектора»* Демьян Ганул вместе с сообщником демонтировали орден Ленина и «золотую звезду» с памятника «Крылья победы».

В сентябре власти Одессы решили снести 19 памятников, в числе которых оказались бюсты великому русскому поэту Александру Пушкину и музыканту Владимиру Высоцкому.

В начале августа глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что в регионе демонтировали все советские памятники и переименовали все улицы, связанные с СССР или Россией.

*Запрещенная в России экстремистская организация.