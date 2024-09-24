В Одессе хотят снести 19 памятников, в том числе Пушкину, Горькому и Высоцкому

В Одессе запланировали снос 19 памятников, среди них — бюсты великого русского поэта Александра Пушкина, музыканта Владимира Высоцкого, писателя Максима Горького и других известных личностей. Об этом сообщила пресс-служба городского исполкома.

На сайте Одесского горсовета опубликовали полный список памятников, которые подлежат демонтажу. Среди них — монументы Пушкину, Бабелю, Горькому, Высоцкому и Зое Космодемьянской.

Председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер ранее заявил о решении демонтировать памятник Пушкину, установленный в центре Одессы.

С 2015 года на Украине начали демонтировать связанные с советской историей памятники, а также переименовывать улицы. В последние годы киевский режим вел борьбу не только против советского наследия, но и всего, что связано с Россией.

Ранее памятник героям романа «12 стульев» демонтировали в Харькове.